الشاب خالد العمرو صانع للأمل وجيدكو تسهم في تحقيق مشروعه المتميز

وطنا اليوم:بتدأ خالد العمرو مشروعه بفكرة استمدها من رغبته في قيادة الدراجة الهوائية ، وتحدى العمرو إعاقته وقام بتصميم دراجات هوائية لذوي الاحتياجات الخاصة وبمواصفات عالمية وبدعم من جيدكو التي ساهمت في تحقيق مشروعه المتميز، وأصبح لدى العمرو ماركة خاصة به سمّاها “جو ذيب” .

الدراجات التي يصنعها العمرو تستهدف أصحاب الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها، وأصحاب الفئات العمرية من كبار السن باحتياجات صحية معينة، وهواة الدراجات الكهربائية ببصمات وتصاميم خاصة مرتبطة بنظرة الشخص أو بصمته الخاصة، وألعاب الحدائق العامة لذوي الإعاقة.

ومن خلال هذا المشروع الذي يسهل على الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة طريقهم، باستخدام هذه الدراجات التي صممت لجميع الفئات وبقيادة سهلة وبسيطة.

وبعد ان شهد مشروعه نجاحا في تحقيق اهدافه الانسانية فقد تم ترشيح العمرو ضمن قائمة مرشحي مؤسسة محمد بن راشد العالمية لمبادرة صناع الأمل لمشغل الدراجات الذي أسسه بدعم من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية JEDCO

قصة الشاب الاردني خالد العمرو أحيت الأمل في قلوب كل من لديه حلم وأن لا شي يقف أمام طريق الحلم