جمعية جماعة الإخوان المسلمين تدين اقتحام جنين

وطنا اليوم – إستنكر جمعية جماعة الإخوان المسلمين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها منذ فجر الأثنين، والذي أسفر عن شهداء وجرحى وتهجير الأهالي من مساكنهم ومناطقهم، وأكدت الجماعة في بيان لها أن هذه الممارسات الوحشية ستبقى مستمرة ما دام الإحتلال باق في فلسطين، وأن الأمر يتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً ودولياً حازماً وحاسماً، لإنهاء عقود طويلة من المعاناة الفلسطينية تحت وطأة آلاته العسكرية التي دمرت وسائل العيش من خطوط كهرباء وماء وهدم منازل وتجريف شوارع.

وتقف الجماعة خلف الموقف الأردني الشعبي في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقه التاريخي في أرضه ودولته وعاصمته، والتخفيف من معاناته المستمرة، كما تقف بقوة خلف الموقف الرسمي في بذل كل جهد سياسي ودبلوماسي دولي وعربي من أجل التوصل إلى ما يخفف من معاناة الأشقاء في كل مدن فلسطين المحتلة، ويفرض على الإحتلال الألتزام بالإتفاقات والأعراف الدولية والإنسانية.

حمى الله فلسطين، ونصر شعبها وثبتهم في التصدي لممارسات الإحتلال.

المراقب العام

المحامي محمد القطاونة