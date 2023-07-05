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توقيف شخص بتهمة خطف آخر وتصويره عاريا في الرمثا

منذ ساعة واحدة
توقيف شخص بتهمة خطف آخر وتصويره عاريا في الرمثا

وطنا اليوم:أوقف مدعي عام الرمثا، الأربعاء، شخص من ذوي الأسبقيات الجرمية 15 يوما، بتهم الخطف المقرون بهتك العرض، والبلطجة، لقيامه باستدراج المجني عليه وتصويره عاريا وتهديده بنشر التصوير.
وذكرت مصادر مقربة من التحقيق وفقا لوكالة أنباء “بترا” أن القرار جاء وفقا لأحكام المادة (4/302) من قانون العقوبات، وهتك العرض وفقا لأحكام المادة (296) من قانون العقوبات وممارسة أعمال البلطجة وفقا لأحكام المادة (415) مكررة من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى لجناية الخطف المسندة للمشتكى عليه هي الوضع بالأشغال مدة لا تقل عن 10 سنوات


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