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أسرة وطنا اليوم الإخباري تنعى والدة الزميل الإعلامي يونس أبو اصليح

منذ ساعة واحدة
أسرة وطنا اليوم الإخباري تنعى والدة الزميل الإعلامي يونس أبو اصليح

وطنا اليوم – بمزيد من الحزن والأسى تنعى أسرة وطنا اليوم الإخباري ممثلة بمديرها العام والناشر الدكتور قاسم الثبيتات العمرو ورئيس التحرير الأستاذ الصحفي عطيه النجادا والدة الزميل الاعلامي الأستاذ يونس ابو اصليح المرحومة بإذن الله تعالى الحاجه آمنة علي مسلم ابواصليح “أم يونس” أرملة المرحوم الحاج حسن سليم سالم أبو اصليح.

ويتقدمون من الزميل العزيز وأشقائه وعشيرة ابو اصليح الكرام باصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيده الغالية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.


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