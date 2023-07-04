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هجوم في قلب تل أبيب 10 اصابات 3 بحالة حرجة

منذ 15 دقيقة
هجوم في قلب تل أبيب 10 اصابات 3 بحالة حرجة

وطنا اليوم ـ عربي دولي

بحسب التقرير الأولي يقوم المسعفون التابعون لجمعية نجمة داود الحمراء بتقديم العلاج الطبي لحوالي 10 أشخاص من بينهم 3 بحالة حرجة

أفادت مصادر أولية بوقوع عملية هجوم بالدهس في شارع بنحاس في تل أبيب ما تسبب بإصابة نحو 10 أشخاص من بينهم 3 حالات حرجة.

المتحدث باسم نجمة داود الحمراء: في الساعة 1:08 مساءً ، تم تلقي تقرير على الخط الساخن 101 التابع لنجمة داوود الحمراء في منطقة دان وسط تل أبيب، حول عدد من الإصابات على ما يبدو من حادث سيارة في شارع بنحاس روزين.

وبحسب التقرير الأولي يقوم المسعفون التابعون لجمعية نجمة داود الحمراء بتقديم العلاج الطبي لحوالي 5 ضحايا في الحال.


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