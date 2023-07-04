فنان يتقدم بشكوى ضد نائب.. والنظر في قضية استاذ كيمياء لهذا السبب وحبس ناشط يوتيوب

وطنا اليوم – أصدرت محكمة الجنايات الصغرى قرارا بالسجن على زوج 7 سنوات لسكبه مادة «الهايبكس» على وجه زوجته وجسدها

وبين القرار والتي ترأس هيئتها القاضي حسن النسور وعضوية القاضي عامر العتوم «أن المتهم وزوجته في السوق العام أثناء شرائهما لمواد مختلفة إلا أن خلافا نشب بينهما مما دفع الزوج لفتح علبة «الهايبكس» وسكبها على زوجته والتي تقدمت بالشكوى والملاحقة القانونية للزوج حيث تم الحكم على الزوج بالسجن 7 سنوات علما ان حالة الزوجة حسنة

وفي سياق متصل تنظر محكمة صلح جزاء عمان في قضية غريبة وهي اتهام معلم كيمياء بجنحة استعمال مادة مفرقعة وحمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة خلافا لإحكام المادة 155 و156 من قانون العقوبات

وفي التفاصيل قام المتهم على قناة على اليوتيوب بتنزيل دروس تخصص كيمياء، اقام خلالها بصنع قنبلة صوتية بعد دمج مادتي الفلاش والقصدير مع بعضهما وذلك لغايات علمية بحته

وأضاف بحسب الإفادة انه قام بالتجربة داخل منزله وليس بالخارج وبعدها طلبته وحدة الجرائم الالكترونية وقام بحذف المحتوى وقناته عاليوتيوب وعن حسابه التوك توك

وبين ان الالمنيوم والفلاش عبارة عن حمض الهيدروليك وان التجربة التي يقوم بها ليست تجربة خطرة معتبرا اياها قنبلة الصيد الشائعة منذ القدم

وعلى ضوء افادته واعترافه الصريح وعملا بالمادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فقد قررت المحكمة تاجيل الجلسة لابراز ملف القضية التحقيقية

وفي سياق متصل أيضا عقدت أول جلسة استماع لفنان تقدم بشكوى ضد نائب في الدائرة الاولى اثر انتقاده لهذا المسلسل الذي أنتجه هذا الفنان ولقي انتقادات واسعة على الساحة المحلية لما فيه من الفاظ أثارت استياء الأردنيين طالبا شهود من زملائه الممثلين للشهادة في هذه القضية

وفي سياق متصل أيضا قامت محكمة الاستئناف بإنزال عقوبة الحبس لثلاثة اشهر على احد الناشطين على اليوتيوب بعد أن صدر الحكم الأولي بعدم المسؤولية