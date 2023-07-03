والد معالي الدكتور علي العايد في ذمة الله

يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

وطنا اليوم- عشائر الدعجة عامة وعشيرة العايد خاصة ينعون ببالغ الحزن و الأسى فقيدهم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان عبد القادر العايد والد كل من المرحوم سامي والمرحوم أمين وعلي ومصطفى وطارق وفرح وعادل وحمزة.

وسيصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر غد الثلاثاء في مسجد الحمصي حي العايد وسيوارى جثمانه الطاهر في مقبرة العايد في منطقة المغيرات ماركا الشمالية.

تقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في حي العايد قرب مركز امن ماركا لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وبعد الساعة الرابعة مساء يومي الأربعاء والخميس.

اسرة وطنا اليوم الاخباري ممثلة بالدكتور قاسم العمرو تشاطر الصديق معالي علي العايد الوزير والسفير السابق رئيس مجلس إدارة قناة المملكة احزانه بوفاة والده الشيخ حمدان العايد.

انا لله وانا اليه راجعون