كتائب القسام توعز لخلاياها في الضفة بضرب الاحتلال

وطنا اليوم:أصدرت كتائب القسّام بالضفة الغربية الاثنين، بياناً، أوعزت فيه لمقاتليها وخلاياها المنتشرة في جميع محافظات الضفة والقدس بضرب الاحتلال الإسرائيلي في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة.

وأكدت الكتائب في بيانها، أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الاحتلال ولجم عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها.

وطمأنت الشعب الفلسطيني والأمـتين العربية والإسلامية على أن المقاومة في جنين ومخيمها بخير، وأن مجاهديها يتصدون لأرتال الاحتلال بكل بسالةٍ واقتدار موقعين في صفوفه الكثير من الخسائر.

ووجهت كتائب القسام رسالة إلى العدو قالت فيها: “نقول لعدونا لن تخرج من جنين كما دخلتها، وستندحر منها تجر خلفك أذيال الخيبة والانكسار بفعل ضربات المجاهدين”.

كمين محكم

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام عن تمّكن مجاهديها من إيقاع جنود الاحتلال في كمين محكم خلال العدوان الصهيوني على جنين.

وقالت الكتائب إن مجاهديها أوقعوا وحدة “ايعوز” الصهيوني في كمين محكم واستهدفتهم بشكلٍ مباشر بالرصاص بالقرب من مسجد الأنصار، مؤكدةً وجود إصابات مباشرة في صفوف العدو بعد استهدافهم بوابل كثيفٍ من الرصاص المباشر.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، أعلنت كتائب القسام في جنين، عن وقوع عدد من جنود الاحتلال في كمين محكم ومنسق بين الأذرع العسكرية أثناء محاولتهم التقدم من خلال أحد المنازل في مخيم جنين.

وتحدت كتائب القسام جيش الاحتلال إعلان خسائره المؤكدة في صفوف جنوده بين قتيل ومصاب