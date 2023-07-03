شطب العضوين المنتخبين قبيلات وبرية من سجل الصحفيين

وطنا اليوم:اجتمع مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين اليوم الاثنين ، وصادق على قرار المجلس التأديبي الأول برئاسة الزميل سليمان البرماوي وعضوية الزميلين عبدالكريم الوحش ومعن الشرايدة ، على شطب الزميلين إبراهيم قبيلات وعدنان برية من سجل نقابة الصحفيين وهما عضوان منتخبان .

وتم القرار بحضور كامل لأعضاء المجلس وغياب أحد الزملاء بعذر