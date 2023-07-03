التنمية الاجتماعية: ضبط 240 متسولا خلال أيام عيد الأضحى

وطنا اليوم:قال مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية عبد الباسط خوالدة، إن المديرية ضبطت 240 متسولا خلال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال رفد 10 موظفين للحد من ظاهرة التسول في عمان، وتم تحويلهم إلى الجهات القضائية حسب القانون.

وأشار الخوالدة إلى أن قانون العقوبات العاشر لعام 2020، أورد اشكالا للتسول ومنها الاستعطاف او التمثل الاصابة بإعاقة جسدية، أو من رافق حدث دون 16 سنة، ويضيف أنه يتم مؤخرا التسول من خلال عدم دفع أجرة البنزين في محطات بيع الوقود.

وقال الخوالدة إنه عند ضبط الأحداث المتسولين يتم إرسالهم إلى مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية وإيداعه في المراكز الخاصة ليحصل على الرعاية والتدريب ليتم دمجه بالمجتمع.

وتم ضبط 13 متسولا في شهر حزيران/يونيو يتقاضون من صندوق المعونة، مبلغا يتراوح بين 57 و 188 دينار.

ودعا الخوالدة المواطنين عدم التردد بتزويد الوزارة نمرة المركبة التي تقوم بالتسول في محطات البنزين