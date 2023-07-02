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الاعتداء على حارس في موقع أم قيس الأثري

منذ ساعة واحدة
الاعتداء على حارس في موقع أم قيس الأثري

وطنا اليوم:أقدمت عدد من السياح الأردنيين، بالاعتداء على حارس يعمل في موقع أم قيس الأثري شمال مدينة إربد.
وقال مصدر في دائرة الآثار العامة، إن الحارس كان على رأس عمله عندما قام مجموعة من الأشخاص بمحاولة دخول الموقع الأثري من منطقة يمنع منها، وعندها طلب منهم استخدام البوابة الرئيسية للدخول رفضوا وأصروا على الدخول من نفس المكان.
وأَضاف المصدر، أنه عندما حاول الحارس منعهم من الدخول للمرة الثانية قاموا بالاعتداء عليه بالضرب والشتم، ما أدى إلى إصابته بجروح مختلفة نُقل على إثرها إلى المستشفى
هذا وأوقفت الأجهزة الأمنية عددا من الأشخاص، وفتحت تحقيقا في الحادثة.


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