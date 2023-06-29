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الأمانة: إتلاف 3 ذبائح و4 أطنان من الأحشاء الداخلية

منذ ساعة واحدة
الأمانة: إتلاف 3 ذبائح و4 أطنان من الأحشاء الداخلية

وطنا اليوم:أُتلفت 3 ذبائح، وأكثر من 4 أطنان من الأحشاء الداخلية للذبائح من أطباء بيطريين مشرفين على مواقع خصصتها أمانة عمّان لبيع وذبح الأضاحي، وفق مدير الرقابة الصحية في الأمانة خلدون الهوادي.
وأوضح الهوادي أن سبب إتلاف الـ3 ذبائح هو الهزال، أما إتلاف أحشاء داخلية منها هو الديدان أو الأكياس المائية أو الدمامل.
وقال الهوادي، إن أمانة عمّان خصصت 11 موقعا لبيع الأضاحي، وتم رفدها بأكثر من 70 طبيبا بيطريا لمعاينة الأضاحي.
وبين أن عملية معاينة الأضاحي تكون قبل الذبح وبعده، مشيرا إلى أن عملية المعاينة قبل الذبح تكون بالمشاهدة البصرية لحركة الأضحية، وشهيتها ولون أعينها، إضافة إلى الإفرازات التي تخرجها وقوام الأضحية.
ولفت إلى أن الأطباء البيطريين يشرفون أيضا على عملية الذبح، حيث يجب أن تكون تحت رأس الأضحية مباشرة، ويجب انتظارها حتى ارتخاء عضلاتها، كما يجب أن يكون هناك نزف كامل للأضحية.
وتابع أن الأطباء يفحصون اللحوم ظاهريا، ثم يتم فحص الأحشاء الداخلية، ويتلف الفاسد منها.
وفي حال وجود هزال في الأضحية، أي تحول في المادة الدهنية إلى مادة جلاتينية، أو عدم وجود نزف واحمرار في لون الذبيحة، يتم إتلاف الأضحية


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