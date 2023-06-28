بوتين في أقدم مدينة روسية بين المسلمين في عيدهم

وطنا اليوم:زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة دربند في داغستان الروسية الأربعاء، لبحث قضايا التنمية السياحية في منطقة شمال القوقاز، إذ تزامنت الزيارة مع احتفال المسلمين الروس بحلول عيد الأضحى المبارك.

وهنأ بوتين، المسلمين الروس، بمناسبة حلول عيد الأضحى، مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المسلم في تعزيز السلام بين مختلف الأعراق والأديان والحفاظ على القيم الأسرية في روسيا.

وتقع مدينة دربند على الساحل الغربي لبحر قزوين بالقرب من مصب نهر سامور في البحر حيث المسافة بين البحر وجبال القوقاز لا تتجاوز 3 كيلومترات. تبعد عن عاصمة داغستان محج قلعة 121 كم. وعن العاصمة الروسية موسكو 2212 كم.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن المدونات التاريخية تشير إلى أن مدينة دربند هي أقدم مدن روسيا وإحدى أقدم مدن العالم، حيث يعود تاريخ المدينة إلى الألف الرابع قبل الميلاد أي أن عمرها يزيد عن 5000 سنة. أسست المدينة بشكلها الحالي عام 438 في عهد السلالة الساسانية حيث حولها الشاه كوادا وابنه كسرى الأول إلى قلعة حجرية تغلق الممر بين البحر والسلسلة الجبلية بجدار طوله 40 كم. وشيدا حصن نارين وتم إنشاء المرفأ