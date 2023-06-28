بـ انتشال جثة مجهولة.. ارتفاع عدد ضحايا عقار الإسكندرية المنهار

وطنا اليوم:تمكنت قوات الحماية المدنية في مصر من انتشال 4 جثث جديدة لضحايا من أسفل العقار المنهار بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية، ما يرفع عدد ضحايا الحادثة إلى 9 أشخاص.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا عقار الإسكندرية المنهار إلى 9 وفيات، بالإضافة إلى 5 إصابات.

وحسبما ذكر موقع “القاهرة 24″، فإن الجثامين تعود لشخص يدعى السيد عبد المنعم عبد الحميد (50 عاما، ليس من سكان العقار)، وهدير أحمد محمد فرغلي (42 عاما، رئيس اتحاد ملاك العقار)، بالإضافة إلى اثنين آخرين جار الاستدلال على هويتهما.

في حين تواصل الأجهزة الأمنية والحماية المدنية، أعمال رفع الأنقاض والبحث عن جثامين المتوفين من سكان العقار، إذ تم انتشال 5 جثامين بينهم طالب سوداني يبلغ من العمر 13 عاما في وقت سابق.

وفي وقت سابق، قبضت الأجهزة الأمنية على مالك الطابق الأخير والمقاول المسؤول عن أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار المشار إليه بعد أن توصلت التحريات إلى قيامه بأعمال بناء بالطابق الأخير رغم صدور قرار بإزالته.

وعقب عرضهما على النيابة العامة، أمرت الأخيرة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث كان قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض