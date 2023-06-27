“العمل” تحذر من التعامل مع أرقام هواتف أو إعلانات وهمية تستخدم اسمها لغايات التشغيل

وطنا البوم – حذر الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود المواطنين من التعامل مع أرقام هواتف خلوية سواء من داخل المملكة أو خارجها تستخدم اسمها وتدعي انها تقوم بالتشغيل من خلال وزارة العمل.

ودعا الزيود المواطنين إلى عدم التعامل مع أرقام هذه الهواتف وتداولها أو الترويج لها، وعدم التعامل أيضا مع الإعلانات التي تستخدم اسم الوزارة وشعارها لغايات توفر فرص عمل وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه بإمكان الباحثين والباحثات عن فرص العمل في القطاع الخاص متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل مع الوزارة أو مكاتب ومديريات العمل المنتشرة في المحافظات أو الدخول إلى المنصة الوطنية للتشغيل “سجل” أو عبر الرابط الإلكتروني للبرنامج الوطني للتشغيل www.tashgheel.gov.jo للاطلاع على فرص العمل المتوفرة لدى شركات القطاع الخاص.