سيدة مصرية تفقد الاتصال بزوجها الذي يعمل في الأردن

وطنا اليوم:قالت أم أنس (سيدة مصرية)، إنها فقدت الاتصال بزوجها الذي يعمل في الأردن منذ أسبوع.

وأفادت تصريحات عبر اثير إذاعة حياة اف ام، أنها لا تعرف عنه أي شيء منذ أسبوع، مشيرة أنها وأولادها قلقون جدا عليه.

وتابعت: “مش عارفين نوصله، ومش عارفين نقدم بلاغ للامن العام بسبب عدوم وجود أقارب أو معارف له في الأردن”.

وأوردت: “حاولنا اللجوء إلى مكان عمله القديم في أحد الفنادق، لكننا لم نجد أي طرف معلومة توصلنا إليه”.

وأوضحت: “تلفونه شغال، لكنه لا يجيب على اتصالاتنا، وهو ما زاد من خوفنا وشكوكنا بحصول مكروه له”.

وبيّنت: “زوجي متعود يحكي معنا يوميا أكثر من مرة، وفجأة انقطعت أخباره ولا يجيب على هاتفه”.

وأشارت: “زوجي ترك العمل في فندق من شهرين، ومن ثم انتقل للعمل في أحد المقاهي، لكن لا نعلم مكانها أو عنوانها”.

وقام فريق الإعداد، بالاتصال على رقم أحمد المختفي عمان، على الهواء مباشرة أكثر من مرة، لكنه لم يجب