أسماء/ تشكيل أعضاء المركز الوطني لتطوير المناهج بينهم المفتي الخصاونة

وطنا اليوم – نشر المركز الوطني لتطوير المناهج اسماء لجنة تطوير المناهج الجديدة حيث تضم اللجنة اعضاء سابقين بالاضافة الى مفتي المملكة الذي ثار جدلا كبير قبل ايام على انباء كانت تشير الى عدم ضم المفتي لمركز المناهج.

فيما لوحظ بان الاعضاء الجدد لايوجد ايا منهم من حملة شهادة الدكتورة في التربية او المناهج ماعدا وزيرة الثقافة هيفاء النجار، والدكتورة نوال الفاعوري كما لوحظ وجود عضو مهندس بين اعضاء المركز وعضو اخر يحمل شهادة التمريض ولايوجد بينهم اي عضو مختص بالمناهج .