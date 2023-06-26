إزالة اعتداءين بالبناء المخالف بالشونة الشمالية

وطنا اليوم:أزالت سلطة وادي الأردن اليوم الاثنين، اعتداءين بالبناء بشكل مخالف على أراضي خزينة الدولة، بمنطقة حمة الشونة الشمالية.

وقالت السلطة في بيان، إن إزالة الاعتداءات يأتي استمراراً لحملات الإزالة التي تقوم بها سلطة وادي الأردن من خلال إدارة مصادر المياه للأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت .

وأضافت أن أحد الاعتداءين كان بالبناء على حرم مجرى أحد الأودية ما يشكل خطورة على أرواح المواطنين مستقبلاً.