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ترقية 6134 موظفا في وزارة التربية والتعليم

منذ ساعة واحدة
ترقية 6134 موظفا في وزارة التربية والتعليم

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترقية لرتب المعلمين، وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.
وأوضحت الوزارة في بيان الاثنين، أن الترقيات شملت 6134 معلما ومعلمة وإداريا وإدارية، منهم 313 لرتبة معلم مساعد/ إداري تربوي مساعد، و3726 لرتبة معلم/ مساند تربوي، و1919 لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، و165 لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير، و11 لرتبة إداري تربوي قائد


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