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استخراج سكين طولها 20 سم من صدر شاب أردني

منذ 3 ثواني
استخراج سكين طولها 20 سم من صدر شاب أردني

وطنا اليوم:نجح فريق طبي في مستشفيات البشير للجراحات التخصصية, بإنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 19 عاما بعد إصابته بطعنة نافذة في منطقة الصدر .
وأجرى أخصائي جراحة الصدر الدكتور أحمد قوقزة و أخصائي جراحة القلب الدكتور رائد الربضي عملية جراحية طارئة فجر الإثنين، حيث تم استخراج السكين البالغ طولها 20 سم من تجويف الصدر الأيسر وتم إيقاف النزيف .
وقال الدكتور أحمد قوقزة والدكتور رائد الربضي إن المريض ما زال قيد العلاج وتحت الإشراف الطبي و يتمتع بصحة جيدة


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