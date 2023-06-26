استخراج سكين طولها 20 سم من صدر شاب أردني

وطنا اليوم:نجح فريق طبي في مستشفيات البشير للجراحات التخصصية, بإنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 19 عاما بعد إصابته بطعنة نافذة في منطقة الصدر .

وأجرى أخصائي جراحة الصدر الدكتور أحمد قوقزة و أخصائي جراحة القلب الدكتور رائد الربضي عملية جراحية طارئة فجر الإثنين، حيث تم استخراج السكين البالغ طولها 20 سم من تجويف الصدر الأيسر وتم إيقاف النزيف .

وقال الدكتور أحمد قوقزة والدكتور رائد الربضي إن المريض ما زال قيد العلاج وتحت الإشراف الطبي و يتمتع بصحة جيدة