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محرك طائرة ركاب يبتلع عاملاً في مطار بتكساس

منذ ساعة واحدة
محرك طائرة ركاب يبتلع عاملاً في مطار بتكساس

وطنا اليوم:لقي عامل في مطار بولاية تكساس مصرعه بعدما “ابتلعه” محرّك طائرة ركّاب كانت قد هبطت لتوّها على المدرج، بحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، الأحد 25 يونيو/حزيران 2023.
إذ قالت الهيئة الوطنية لسلامة الطيران، الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن التحقيق في حوادث النقل الجوي، إن “المحرّك ابتلع” العامل، مشيرة إلى أنّ الحادث وقع ليل الجمعة قرابة الساعة 22:25 بالتوقيت المحلي، أي بعد وقت قصير من هبوط الطائرة.
ووفق بيان للهيئة، فإن الطائرة التابعة لشركة دلتا “هبطت في مطار سان أنطونيو الدولي آتية من لوس أنجلوس (كاليفورنيا)، وكانت تسير على المدرج للوصول إلى بوابة الهبوط، مع محرّك واحد فقط قيد التشغيل”، موضحة أنها فتحت تحقيقاً لجلاء ملابسات الحادث.
وكان الضحية يعمل في شركة “يونيفاي أفييشن”، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وتقدّم شركة “يونيفاي أفييشن” خدمات مساعدة للعديد من شركات الطيران، بما فيها دلتا.
وقالت شركة “دلتا” للطيران في بيان إنّها أصيبت بـ”حزن شديد” لمقتل العامل، مؤكّدة أنّها تتعاون مع السلطات، التي تتولّى التحقيق في الحادث.
فيما نقلت صحيفة The Guardian البريطانية عن مصدر مطلع على القضية: “إنه يبدو أن العامل صعد عمداً أمام المحرك الحي على متن الطائرة، وأن الشرطة تحقق في هذا الجانب”.
في حين أن الملابسات الكاملة لقضية يوم الجمعة لم تكن معروفة على الفور، إلا أن بعض جوانبها على الأقل تتشابه مع وفاة عامل المطار كورتني إدواردز 31 ديسمبر/كانون الأول 2022


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