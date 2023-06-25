اختتام مشروع المساعدة الفنية للمساهمة في تحديد خطة التنمية الاستراتيجية للسياحة والموارد البشرية في الأردن

وطنا اليوم – اختتمت وزارة السياحة والآثار، والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، مشروع “المساعدة الفنية للمساهمة في تحديد خطة التنمية الاستراتيجية للسياحة والموارد البشرية في الأردن”.

ويهدف المشروع الذي جرى تنفيذه من قبل جامعة بوليتيكنيكو دي ميلانو الايطالية وبإشراف من وزارة السياحة والآثار، وبدعم من الوكالة الإيطالية، الى تعزيز التنمية السياحية المستدامة، وتوفير القوى العاملة المتخصصة في المملكة.

ومندوباً عن وزير السياحة والآثار، قال أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، خلال الفعالية الختامية للمشروع، التي عُقدت في عمان، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن الجانب الإيطالي، وهم نائب السفير الايطالي السيد إميليو فراليوني، ومدير الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون في عمان السيد إميليو كاباسينو، إنه تم العمل مع نخبة من الخبراء من جامعة بوليتيكنيكو وبالتعاون مع الوزارة على مجموعة من المشاريع.

وحضر من الجانب الأردني، ومدير عام دائرة الآثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، ومدير الشرطة السياحية العميد فراس الرشيد، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، ورئيس مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة محمد القاسم، رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة، ومساعد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لشؤون الإعتماد الأستاذ الدكتور سعد بني محمد، واكاديميين من الجامعات الأردنية، وممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات، وممثلين مؤسسة التدريب المهني والقطاع الخاص.

وبين الدكتور حجازين، أن هذه المشاريع اشتملت على، دراسة قياس حجم الفجوة بين العرض والطلب ما بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية المزودة لتخصصات صناعة السياحة وسوق العمل الفعلي، لافتاً الى أن هذه الدراسة هدفت إلى رسم خريطة للوضع التعليمي الحالي مقارنة باحتياجات سوق العمل.

وتابع ” ومن ضمن المشاريع ايضاً، جرى إعداد دراسة عن واقع المهن السياحية، وذلك من خلال تحديد ما لا يقل عن 11 من المهن والمهارات ذات الصلة بقطاع السياحة ومساراتها الأكاديمية لتكون محدثة ومبتكرة وفق اتجاهات الأسواق المحلية والعالمية، ومتطلبات الكفاءة لصناعة السياحة”.

وبشأن مشروع نظام معلومات الأعمال، اوضح الدكتور حجازين، أنه جرى العمل على تطوير منصة تكنولوجية تحليلية لنظام معلومات الأعمال كأداة فعالة لصناع القرار في مجال السياحة، والهدف منها توفير صورة كاملة عن قطاع السياحة الأردني بناء على مؤشرات سياحية لها علاقة بالأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتكنولوجي وإدارة الوجهات السياحية، مؤكداً أن هذا المشرون سيساعد صناع القرار وراسمي السياسات على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحسين النمو الاقتصادي للقطاع السياحي.

وقال الدكتور حجازين ” استكمالا لهذه الجهود، قامت هيئة تنشيط السياحة، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ببناء منصة إدارة معلومات خاصة بها بهدف تطوير أدواتها لاتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وصولا إلى فهم أفضل للمتطلبات السياحية في الدول واستهداف السياح بشكل أدق، ما سيسهم في تخفيض كلف الجذب السياحي إلى المملكة”.

وثمن الدكتور حجازين، دعم الحكومة الإيطالية والشركاء المساهمين في تنفيذ خطة التنمية الاستراتيجية للسياحة والموارد البشرية في الأردن.

وأعرب كل من مدير الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون وممثل جامعة البوليتيكنو دي ميلانو عن شكرهم الجزيل لفريق وزارة السياحة والآثار على تعاونهم ودعمهم لتطبيق المشروع، لافتين الى أن نجاح هذه التشاركية يعبر عن إمكانية المساعي المستقبلية لتعزيز قطاع السياحة في الأردن.