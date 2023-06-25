كم عدد الأردنيين المقيمين في روسيا الاتحادية؟

وطنا اليوم:يتابع أردنيون بقلق تداعيات الأوضاع الميدانية في روسيا الاتحادية، حيث يقيم مئات الأردنيين وسط تصاعد التوتر في هذا البلد المشتبك بحرب ضروس مع أوكرانيا منذ مطلع 2022.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أعلنت متابعتها لأحوال الأردنيين في أكبر بلدان العالم مساحةً عبر وحدة مركز العمليات في الوزارة بالتنسيق مع السفارة الأردنية في موسكو.

في غياب بيانات دقيقة عن أعداد الأردنيين المقيمين في روسيا الاتحادية، يقدّر رئيس جمعية الصداقة الأردنية الروسية عددهم بالمئات. ويقول يوسف حمدان إن العشرات من 20 ألف طالب درسوا في جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي سابقا، استقروا في روسيا الاتحادية، خليفة الاتحاد السوفياتي الذي انهار قبل 34 عاما.

وهناك عشرات الأبناء لـ 5000 روسية مقترنات بأردنيين يتنقلّون للدراسة والإقامة بين عمان وموسكو، إلى جانب 120 طالب/ة يستفيدون سنويا من منح تقدّمها الحكومة الروسية منذ 10 أعوام. جمعية الصداقة الأردنية الروسية هي خليفة اللجنة الأردنية السوفياتية التي كانت تضم 9000 بعد تشكيلها عام 1969.

ودعت الخارجية الأردنيين المقيمين في روسيا إلى المبادرة لطلب المساعدة على مدار الساعة من السفارة الأردنية في موسكو على رقم الخط الساخن الخاص: 0079268469950 أو من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة على الرقم: 00962795497777