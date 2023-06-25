بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

كم عدد الأردنيين المقيمين في روسيا الاتحادية؟

منذ ساعة واحدة
كم عدد الأردنيين المقيمين في روسيا الاتحادية؟

وطنا اليوم:يتابع أردنيون بقلق تداعيات الأوضاع الميدانية في روسيا الاتحادية، حيث يقيم مئات الأردنيين وسط تصاعد التوتر في هذا البلد المشتبك بحرب ضروس مع أوكرانيا منذ مطلع 2022.
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أعلنت متابعتها لأحوال الأردنيين في أكبر بلدان العالم مساحةً عبر وحدة مركز العمليات في الوزارة بالتنسيق مع السفارة الأردنية في موسكو.
في غياب بيانات دقيقة عن أعداد الأردنيين المقيمين في روسيا الاتحادية، يقدّر رئيس جمعية الصداقة الأردنية الروسية عددهم بالمئات. ويقول يوسف حمدان إن العشرات من 20 ألف طالب درسوا في جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي سابقا، استقروا في روسيا الاتحادية، خليفة الاتحاد السوفياتي الذي انهار قبل 34 عاما.
وهناك عشرات الأبناء لـ 5000 روسية مقترنات بأردنيين يتنقلّون للدراسة والإقامة بين عمان وموسكو، إلى جانب 120 طالب/ة يستفيدون سنويا من منح تقدّمها الحكومة الروسية منذ 10 أعوام. جمعية الصداقة الأردنية الروسية هي خليفة اللجنة الأردنية السوفياتية التي كانت تضم 9000 بعد تشكيلها عام 1969.
ودعت الخارجية الأردنيين المقيمين في روسيا إلى المبادرة لطلب المساعدة على مدار الساعة من السفارة الأردنية في موسكو على رقم الخط الساخن الخاص: 0079268469950 أو من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة على الرقم: 00962795497777


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

10:26

أهالي عمان يودعون أعرق محال الخياطة وبيع الأقمشة

10:10

العنصرية في أحط صورها بالإعلام العالمي بقارب الفقراء وغواصة الأغنياء

10:01

إيهود باراك يدعو لعصيان مدني شامل ضد سياسات نتنياهو

09:51

الأولى بالعالم.. وفاة يابانية من لدغة قرادة

09:46

بعد نجاح وساطة بيلاروسيا.. 5 بنود حدّدت مصير مؤسس فاغنر

09:42

وفاتان و3 اصابات بحادثي صدم ودهس بعمان والرمثا

09:32

السعودية تصدر مليون و800 ألف تأشيرة إلكترونية للحج

09:24

الصناعة : ارتفاع أسعار الدجاج يعود لنفوق عدد كبير بسبب تقلبات الطقس

09:20

13 شركة أردنية تشارك بمعرض فانسي فود في نيويورك

09:17

وفيات الأحد 25-6-2023

08:45

من متقاعد عسكري الى بشر الخصاونة: المياه حجزت راتبي.. والمياه ترد: إعترض

06:38

ماهي العيدية التي طالب بها العموش عشية تصريحات الخصاونة؟

وفيات

وفيات الأحد 25-6-2023البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسىشكر على تعازٍ من عشائر الشرفات في البادية الشماليةوفيات الجمعة 23-6-2023رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى رشيد عبد الرحمن ملكاوي – أبو رائد