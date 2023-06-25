سعيد ذياب : اصبح رئيس الوزراء عبارة عن كبير موظفين او مدير اداري

وطنا اليوم – علق امين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب على تصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة في لقاءه مع طلبة الجامعات بان موقع رئيس الوزراء يشهد تراجعا منذ عهد حكومة علي ابو الراغب وحتى يومنا هذا ، واصبح رئيس الوزراء عبارة عن كبير موظفين او مدير اداري .

واضاف ذياب ان الجزء الاعظم من اللقاء كان الحديث عن الشأن الخاص بالرئيس نفسه واعتقد ان المزاج الشعبي العام هو الاساس في الحكم على حديث الرئيس ، و الشعب الاردني يدرك تماما ماذا فعلت هذه الحكومة وما الذي قدمته للناس من منجزات ..

وختم ذياب مداخلته بالقول : بتقديري ان الرئيس تعهد باحترام العمل الحزبي بالجامعات واذا كان جادا في ذلك هناك ما يضع هذا التعهد على المحك ، وهنا علينا ان نسأل : هل اطلع الرئيس على نظام تنظيم العمل الحربي داخل الجامعات والتعليمات الخاصة به ، تلك التعليمات التي حولت عميد شؤون الطلبة الى حاكم اداري داخل الجامعة .