اجرام وكذب المسؤولين الإسرائيليين

شفيق عبيدات

نقلت القناة (11) العبرية عن رئيس الشاباك الإسرائيلي (رونين بار) أن السلطة الوطنية الفلسطينية فقدت السيطرة عن مناطق شمال الضفة الغربية المحتلة ,ولم تعد تحكم على الأرض في العديد من المناطق…ووردت تصريحات رئيس الشاباك بعد لقائه مسؤولين كبار في الأمم المتحدة في نيويورك قبل إسبوعين.

ما المغزى وما الهدف من تصريحات رئيس الشاباك الإسرائيلي وإبلاغه مسؤولين كبار في الأمم المتحدة …أعتقد أن الهدف هو أخذ الضوء الأخضر من الأمم المتحدة لزيادة العنف والقتل والتدمير والإعتقالات والإستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين في الضفة الغربية وتجريدهم من ممتلكاتهم وقطع المزيد من أشجار الزيتون التى يتعاشون منها وقطع أرزاقهم لإقامة المزيد من المستوطنات.

إن كذب رئيس الشاباك بأن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تعد تحكم على الأرض وخاصة شمال الضفة الغربية (نابلس وجنين) بشكل خاص …هل يا رئيس الشاباك تركتم للسلطة حكمها وسلطتها بإنتشار قواتكم الصهيونية المدججة بالسلاح والدبابات والطيران وأبعدتم السلطة عن هذه المناطق وزرعتهم قواتكم فيها وأقمتم القواعد العسكرية ليس فقط في شمال الضفة الغربية بل بكل مناطق الضفة الغربية المحتلة من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها ووسطها وعثتم فساداً وقتلاً وتنكيلاً بآهالي الضفة الغربية سكان وأهل الأرض الأساسيين وأنتم المحتلين الغزاة عليها ولم تتركوا شبراً واحداً للسلطة الوطنية الفلسطينية لتحكم.

فذهابك..الى الأمم المتحدة هدفه معروف حتى تحرضوا المسؤولين هنالك في نيويورك على السلطة الفلسطينية وعلى أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بشكل خاص وتنقلوا لهم فعل المقاومة الفلسطينية وردعكم بقوة دباباتكم وعرباتكم العسكرية على أبواب بنابلس وجنين ومخيماتها,وبفعل صمود المقاومة التي دحرتكم أكثر من مرة,,وهل تريد يا رئيس الشاباك أن تقوم السلطة الفلسطينية بحماية جنودكم ومساعدتكم بالقضاء على المقاومة…فإذا أردتم أن تحكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إنسحبوا منها واتركوا أبناء هذا الشعب العظيم يعيش بأمن وسلام حتى تستطيع السلطة أن تقوم بدورها ومهامها.

إن رئيس الشاباك يعرف جيداً أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة أصبحت اليوم قوة قادرة على ردعكم والدفاع عن الأرض والأهل ,وجربتم عدة مرات سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة محاولات الإعتداءات المتكررة وعدتم دون تحقيق أهدافكم في القضاء على هذه المقاومة العظيمة .