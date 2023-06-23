بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخلايله يزور الحاج الأردني في مكة المكرمة محمد عبدالفتاح دندن الذي تعرّض لحادث سقوط أدى لكسر في الحوض

منذ ساعة واحدة
الخلايله يزور الحاج الأردني في مكة المكرمة محمد عبدالفتاح دندن الذي تعرّض لحادث سقوط أدى لكسر في الحوض

وطنا اليوم – قام وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، بزيارة الحاج الأردني محمد عبدالفتاح دندن، الذي تعرّض لحادث سقوط أدى لكسر في الحوض، وذلك للاطمئنان على صحته.

وأوعز الخلايلة، لكوادر البعثة الإدارية بتأمين الحاج محمد دندن بمركبة تُقلّه لتسهيل تأديته لمناسك الحج .

وثمّن الحاج محمد دندن، الجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ممثلة بالوزير الخلايلة وكوادر البعثة الطبية والإدارية في متابعة حالته الصحية منذ حادثة السقوط في المدينة المنورة وحتى وصوله إلى مكة المكرمة.-(بترا)-


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

01:05

صيف الأردن يبدأ فعالياته في مادبا

23:59

قراءة في دستورية نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي

23:27

الدليل النهائي للعثور على أرخص رحلات الطيران إلى القاهرة في عام 2023

23:09

قرى سياحية في أوزبكستان

21:32

السديري يودع الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاج دولة فلسطين من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطنيين وأسرهم

20:47

أَيَا قادةَ عالَمِنا إليكم تَرْنُو العيون وتتجه الأفكار؛ عَالَمُنا يَئِنُّ.. فماذا أنتم فاعلون؟

20:36

حادث بين 3 مركبات يتسبب بازمة سير خانقة في شارع الأردن

20:32

الأوقاف تنفي اختلاس موظفين لأموال صندوق الزكاة

20:24

إربد: إقبال ملحوظ على الأضاحي وانخفاض الطلب على الملابس

20:19

على طريقة كندا.. ألمانيا تقر قانونا لتسهيل هجرة وعمل الأجانب

19:46

الخلايلة : الشركات والوزارة لم يرتكبوا أي خطأ بأزمة الحجاج العالقين في المطار

19:38

المحارمة يعثر على راتب موظف في بلدية سحاب

وفيات

البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسىشكر على تعازٍ من عشائر الشرفات في البادية الشماليةوفيات الجمعة 23-6-2023رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى رشيد عبد الرحمن ملكاوي – أبو رائدالحاج محمود فليح بريك وأولاده ينعون الشاب مصطفى يوسف قرقز