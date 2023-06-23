توقع وصول عدد زوار تلفريك عجلون إلى 5500 زائر

وطنا اليوم:شهد تلفريك عجلون زيارة 4 آلاف شخص للموقع خلال يوم الجمعة الماضي، وكان معدل عدد الزوار اليومي طيلة أيام الأسبوع كان ما بين 1500-2000 زائر، وهو عدد فاق التوقعات، وفقا لـ المديرة العامة للمناطق التنموية أروى الحياري.

وتوقعت الحيارى، الجمعة، أن يفوق عدد الزوار لتلفريك عجلون اليوم الجمعة 5500 شخصا.

وقالت الحياري إن نسبة الأمان في التلفريك عالية جدا، لعدة أسباب منها المواصفات الهندسية ذات الجودة والمتانة العالية لمرافق التلفريك وتشمل المحطات وحبل التلفريك والكبائن، ويخضع نظام مكونات التلفريك لمجموعة من أنظمة السلامة والمراقبة المستمرة وتشمل نظام مراقبة سرعات الرياح والفرامل ونظام تتبع الكبائن والتي تعمل على مدار 24 ساعة، والكادر المتخصص المدرب، إضافة إلى الصيانة والاستدامة اليومية التي يتم احتسابها بالدقائق يوميا وأسبوعيا ودوريا وشهريا ونصف سنويا وسنويا.

وبينت الحياري أن أنظمة التلفريك مزودة بمولدات ومحولات كهربائية احتياطية، وفي حال انقطاع الكهرباء تنتقل مباشرة وتلقائيا للعمل عليها.

وتابعت، “التلفريك مهيأ لاستقبال 60 عربة ولدينا حاليا 40 عربة، وحاليا جاري العمل على إنهاء دراسة لاتخاذ قرار مناسب بشأن توقيت إدخال 20 عربة إضافية لكبائن التلفريك”.

وأوضحت الحياري أن هناك تنسيق كامل مع الجهات المختصة كافة ومحافظ عجلون والبلدية والأشغال لوضع المزيد من اللوحات الإرشادية لتسهيل وصول الزوار إلى موقع التلفريك.

وأشارت إلى أنه يتم العمل على توفير الخدمات المرافقة والداعمة للمشروع بما فيها الاستثمارات السياحية اللازمة لدعم تلفريك عجلون، لافتة النظر إلى أنه وبشكل متوازي مع إطلاق مشروع التلفريك يتم العمل على إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية للمطاعم والمحلات التجارية لخدمة الموقع واستقطاب المستثمرين.

“تلفريك عجلون سيعمل على وضع محافظة عجلون بقوة على خارطة الاستثمار السياحي كونه يشكل منتج سياحي جديد وفريد من نوعه، ولأول مرة يتم تقديمه في الأردن”، بحسب الحياري