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توقيف 5 اشخاص بينهم كاتب عدل ومحامي ١٥ يوماً في سجن ماركا

منذ 51 ثانية
توقيف 5 اشخاص بينهم كاتب عدل ومحامي ١٥ يوماً في سجن ماركا

وطنا اليوم:اوقف مدعي عام عمان، اليوم الخميس، خمسة اشخاص ١٥ يوماُ في سجن ماركا، منهم كاتب عدل ومحامي لتلاعبهم بوكالة لشخص موقوف في السجن.
وعلم ان التحقيق يجري منذ يومين، حيث رشحت الاخبار الاولية ان الهوية التي جرت عليها الوكالة كانت تعود لشخص موقوف في مراكز الاصلاح، وكانت الهوية مغايرة للشخص الذي حضر امام كاتب العدل.
وادعى كاتب العدل انني تأكدت من صورة الهوية والشخص الذي كان يقف أمامي.
وتبين أن هذه الوكالة قد تم من خلالها التنازل عن ثماني مركبات


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