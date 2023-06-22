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رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى رشيد عبد الرحمن ملكاوي – أبو رائد

منذ ساعة واحدة
رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى رشيد عبد الرحمن ملكاوي – أبو رائد

وطنا اليوم:نعى خالد صفران البلاونة؛ رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا، رشيد عبد الرحمن ملكاوي أبو رائد والد الاخ والصديق المهندس سامر وعمر ملكاوي.

وقال خالد صفران في نعيه:

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تلقّيت خبر وفاة والدكم رشيد عبد الرحمن ملكاوي أبو رائد ، أشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل برحيله، وأتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة، وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوية المخلصة، سائل الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه ومغفرته بإذن الله تعالى .
إنا لله وإنا إليه راجعون.
نسأل الله عزوجل أن يلهمكم وكافة عشائر ملكا الكرام جميل الصبر والسلوان والسكينة.


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