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الحنيطي يعزي بالشهيد الحراسيس ويزور القصاص

منذ دقيقة واحدة
الحنيطي يعزي بالشهيد الحراسيس ويزور القصاص

وطنا اليوم:قدّم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، يرافقه مديرا الأجهزة الأمنية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، واجب العزاء بالشهيد الرائد الطيار علي الحراسيس، والذي استشهد نتيجة تحطم طائرته أثناء تنفيذه رحلة تدريبية في منطقة البقعة.
وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة عن تعازيه ومواساته لذوي الشهيد بمصابهم الجلل الذي التحق بكوكبة الشهداء ممن سبقوه وقدموا أرواحهم في سبيل حماية الوطن.
وعبر ذوو الشهيد عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة، مؤكدين التفافهم حول الراية الهاشمية واستعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس فداءً للوطن وقيادته الهاشمية وحفاظاً على أمنه واستقراره.
وفي سياق متصل، عاد اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، الملازم/1 الطيار عبدالله القصاص الذي يرقد على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية، واطمأن على صحته، موجهاً بتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة، متمنياً له الشفاء العاجل


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