إدخال تقنية جديدة لمعالجة انسلاخ القوس الابهر في الخدمات الطبية

وطنا اليوم:انطلاقاً من رؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية والحديثة للمرضى، تم إدخال تقنية جديدة لأول مرة في المملكة الأردنية الهاشمية، لمعالجة انسلاخ القوس الأبهر باستخدام جهاز (thoraflex hybrid)، في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب.

وتم الإعلان عن هذه التقنية من خلال ورشة عمل أقيمت في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب، اليوم الأربعاء، بعنوان “معالجة انسلاخ القوس الأبهر”، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات.

وتهدف هذه الورشة إلى تعريف المشاركين على استخدام هذه التقنية الجديدة لمعالجة انسلاخ القوس الابهر من خلال جهاز (thoraflex hybrid)، وتعتبر هذه التقنية مشتركة ما بين جراحي القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية، حيث يتم اختزال وقت العملية بصورة كبيرة مما يخفف المضاعفات ويرفع من نسبة النجاح.

يشار إلى أن مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب أول مركز في الاردن يستخدم هذه التقنية العالمية الحديثة التي تمتاز بالسرعة والجودة العالية.

وتسعى الخدمات الطبية الملكية دائماً للتميز من خلال تقديم أفضل أنواع الخدمة الطبية والعلاجية باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات