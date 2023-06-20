ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن

وطنا اليوم:ذكر موقع طقس العرب، أن تبدأ يوم الأربعاء (أول أيام فصل الصيف فلكياً)؛ رحلة ارتفاع درجات الحرارة في الأردن.

وأضاف أن الحرارة تعود وتقترب من مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ترتفع الأربعاء، لكنها تبقى أقل بقليل من مُعدلاتها المعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام، وتسود أجواء صيفية اعتيادية في عموم المناطق، وتبلغ العظمى في عمان والمدن الأردنية عصراً نهاية العشرينيات مئوية، وتظهر السُحب المنخفضة صباحاً في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في البادية.

ولفت طقس العرب إلى أن درجات الحرارة الليلية ترتفع بالمُقارنة مع الليالي الماضية، ويكون الطقس لطيفاً بوجه عام لكنه يميل للبُرودة في ساعات الليل المُتأخر لاسيما فوق المرتفعات العالية.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها نهاية الأسبوع وتكون حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ويستمر الطقس صيفياً اعتيادياً في مُعظم المناطق، في حين تكون الأجواء لطيفة في ساعات الليل.

ومن المُنتظر أن يشهد الأردن وكافة البلدان الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية الأربعاء 21 يونيو/ حزيران 2023 ظاهرة الانقلاب الصيفي معلنةً بدء فصل الصيف فلكياً، و يمتد فصل الصيف هذا العام 94 يوماً حتى يوم الاعتدال الخريفي الذي يصادف يوم السبت 23 سبتمبر/ أيلول 2023