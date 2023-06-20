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ليسوا معلّمين .. من يضع أسئلة امتحان التوجيهي

منذ ساعة واحدة
ليسوا معلّمين .. من يضع أسئلة امتحان التوجيهي

وطنا اليوم:كشف مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة عن الأشخاص الذي يكتبون أسئلة امتحان التوجيهي.
وقال كنانة في تصريحات اذاعية ، إن واضعي أسئلة امتحان التوجيهي هم من المشرفين التربويين المتخصصين في المباحث.
وأضاف أن الوزارة تشكل لجنة لكل مبحث من مباحث التوجيهي لوضع وصياغة الأسئلة وفق معايير معينة.
وأكد أن جميع المشرفين المشاركين في وضع أسئلة التوجيهي لجميع المباحث، هم من المشرفين من موظفي وزارة التربية، وقريبين من المعلمين والطلبة.
وتابع: “المشرفون الذي يضعون الأسئلة، يقومون بالحضور الى المدارس وتدريب المعلمين واعطائهم التوجيهات وحضور الحصص خلال الدوام”، مؤكدا أنهم على اطلاع وتماس مباشر مع المعلمين والمنهاج.
ونفى كنانة، وجود أكاديميين ومحاضرين جامعيين أو أساتذة من خارج الوزارة في اللجان المقررة لوضع الأسئلة


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