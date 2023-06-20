إصابة أردني بـ 7 رصاصات صهيونية في اقتحام مخيم جنين

وطنا اليوم:أصيب المواطن الاردني صهيب عبد الرحيم وجيه الكيلاني ( 20 ) عاما خلال عدوان القوات الاسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها فجر أمس الاثنين وفقا لما اكدته مصادر مطلعه .

وقالت المصادر، ان الشاب صهيب اصيب بـ 7 رصاصات في مختلف انحاء الجسم وحالته الصحية حرجة .

و ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى 6 شهداء بينهم طفل، فيما أصيب 91 آخرين بينهم 18 بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة، في حين أصيب 7 جنود في جيش الاحتلال