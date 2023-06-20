إغلاق جسر الملك حسين من 27 -29 حزيران

وطنا اليوم:أعلنت إدارة امن الجسور في مديرية الأمن العام، أنه سيتم إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين القادمين والمغادرين والشحن عند الساعة الحادية عشرة مساءً ليوم الثلاثاء الموافق 2023/6/27 ولغاية الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/6/29.

ويأتي ذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك