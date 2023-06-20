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إغلاق جسر الملك حسين من 27 -29 حزيران

منذ 4 ساعات
إغلاق جسر الملك حسين من 27 -29 حزيران

وطنا اليوم:أعلنت إدارة امن الجسور في مديرية الأمن العام، أنه سيتم إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين القادمين والمغادرين والشحن عند الساعة الحادية عشرة مساءً ليوم الثلاثاء الموافق 2023/6/27 ولغاية الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/6/29.
ويأتي ذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك


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