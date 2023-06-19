بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

“خارجية النواب” تلتقي السفير الكندي

منذ ساعة واحدة
“خارجية النواب” تلتقي السفير الكندي

IMG 20230618 WA0124 - وطنا نيوز

وطنا اليوم – أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، خلدون حينا، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وشدد، خلال لقاء اللجنة، السفير الكندي لدى عمان طارق خان، على ضرورة أن تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي عن اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وحقهم في العيش بسلام.

وقال حينا إن هناك تناغما بين موقفي الأردن وكندا تجاه أبرز الأزمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضايا المصيرية، ويشتركان في نفس الموقف تجاه انتهاكات إسرائيل بحق القدس والمقدسات.

وأشار إلى أن الأردن يواجه ضغطا كبيرا على موارده وبنيته التحتية جراء استقباله للعديد من موجات اللجوء، والتي كان آخرها اللجوء السوري.

وطالب حينا بتجديد الاتفاقيات بين البلدين وتعزيزها، خصوصا فيما يتعلق بدعم البلديات والتدريب والتشغيل للاستفادة من الخبرات الكندية في هذا المجال، وذلك للمساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة، وبالتالي التخفيف من حدة البطالة.

ودعا إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين لتشمل القطاعات الواعدة في المملكة، مثل قطاعات: تكنولوجيا المعلومات، التعليم التقني والمهني، السياحة الدينية والترفيهية، دعم البلديات في المشاريع المتعددة.

من جهتهم، أكد النواب: عيد النعيمات، مجدي اليعقوب، تمام الرياطي، شادي فريح، هايل عياش، ضرورة دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، والتي من أبرزها: السياحة العلاجية والتجارية، وتسهيل إجراءات السفر.

بدوره، أكد خان أن بلاده موقفها واضح من الوصاية الهاشمية على المقدسات، وان هناك تواصل مستمر فيما يجري في فلسطين والممارسات التي تقوم بها إسرائيل.

ووصف خان، العلاقة التي تجمع بلاده مع المملكة بأنها متينة، حيث يحظى البلدان الصديقان بعلاقة استراتيجية ودبلوماسية لأكثر من 60 عامًا.

وأشاد السفير بالإصلاحات التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والقوانين التي أُقرت مؤخرا، والتي من شأنها المضي قدما في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية.

وأشار إلى أن بلاده تركز عبر دعمها للمملكة في الوقت الراهن على عدة محاور يتصدرها التعليم والاقتصاد وغيرها من أشكال التعاون التنموي.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

06:42

هذه الدولة العربية خالفت السعودية في وقفة يوم عرفة

05:25

الخلايلة يرعى إطلاق مشروع “تعزيز التعاون المؤسسي بين البرلمان والمجتمع المدني”

05:06

“تعليم النواب” تُناقش قرار الكويت وقف ابتعاث التخصصات الطبية إلى الأردن

02:46

الحبس ثلاث سنوات للمعتدين على الآبار الجوفية ومصادر المياه

01:49

رنا نظمي السعيد أميناً عاماً للجنة الأولمبية الأردنية

01:13

“العمل”: لا تأخير في إنجاز معاملات مكاتب الاستقدامتتعلق فقط بقطاع العاملين في المنازل

00:38

هذا رأي الافتاء في انشاء الكازينو

00:32

وزير التربية والتعليم: قيام مدرسة بالطلب من المعلمات تنظيم الحمل لتكون الولادة في العطلة الصيفية أمر معيب

00:29

الحمايدة يفتح النار في كل الاتجاهات على الهيئة المستقلة للانتخاب

00:19

الملتقى الثقافي للمكفوفين في معرض وفعاليات إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 يعقد في دبي في التاسع وحتى الحادي عشر من شهر تشرين اول القادم

21:11

وزير لبناني يهدد بقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية

17:09

اللواء المعايطة يودع بعثة حج الأمن العام

وفيات

وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة اللهوفيات الخميس 15-6-2023وفيات الأربعاء 14-6-2023وزير التربية ينعى الطالبة فرح الهويمل