المؤتمر الاوروبي للقلب يصنف عملية قسطرة اجريت في مستشفى الحسين السلط كانجاز علمي ابداعي على مستوى العالم

وطنا اليوم – صنف المؤتمر الاوروبي للقلب (EURO PCR) الذي عقد المؤتمر في باريس مؤخرا عملية قسطرة أجريت في مستشفى الحسين السلط الجديد بانها تعد انجازا عالميا وابداعيا في مجال معالجة شرايين القلب التاجية للحالات المعقدة بالقسطرة.

وقد أجرى العملية الدكتور رائد العوايشة استشاري امراض القلب والقسطرة عملية نوعية في المستشفى لمريض قلب يعاني من جلطة قلبية غير مستقرة وبحاجة إلى عملية قلب مفتوح.

وكان المريض يعاني من السمنة المفرطة ومرض السكري و ارتفاع ضغط الدم اضافة الى انغلاق التنفس اثناء النوم فكان من الصعب اجراء عملية جراحية له بسبب هذه المشاكل المعقدة وخطورة التخدير عليه، ولذلك تم اللجوء الى الحل النوعي كبديل عن عملية القلب المفتوح حيث تم اجراء قسطرة عن طريق شريان الاصبع من اليد اليسرى وتم خلالها معالجة الجذع الرئيسي للشرايين التاجية والمتفرق لثلاثة فروع رئيسية والتي كانت تعالج بالجراحة.

والابداع في العملية تمثل بانه تمت معالجتها من خلال تركيب شبكة واحدة بالاضافة لاستخدام بالونين مطورين مطليين بالدواء للفرعين الاخرين المتفرعين من الجذع الرئيسي.

وقد تمت العملية بنجاح وغادر المريض المستشفى بعدها مباشرة وبصحة جيدة.

ويذكر بان قسم القسطرة في المستشفى تم استكماله وتجهيزه بالكامل بايعاز من وزير الصحة الاستاذ الدكتور فراس الهواري وبمتابعة من مدير المستشفى د. رامي بشير ابو رمان.

وقد اجرى القسم مايقارب الخمسة الاف حالة قسطرة منذ افتتاحه ولغاية الان.