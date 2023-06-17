نقيب المهندسين: لا صحة لما يتم تداوله حول إفلاس صندوق التقاعد وسيتم صرف نصف راتب للمتقاعدين الثلاثاء القادم

وطنا اليوم – أكد نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي أن النقابة ملتزمة حاليا بصرف نصف راتب للمهندسين المتقاعدين من خلال صندوق التقاعد.

وقال الزعبي اليوم السبت، إن نقابة المهندسين ستقوم بصرف نصف راتب لجميع المقاعدين المنتسبين لصندوق التقاعد، الثلاثاء القادم.

وبين أن إيرادات صندوق التقاعد حاليا لا تغطي نفقاته، حيث أن الإيرادات نحو مليون دينار شهريا، يقابلها رواتب تقاعدية بقيمة 5 ملايين دينار، حسب نقيب المهندسين.

وتوقع الزعبي أن يصدر خلال هذا الأسبوع قرار مجلس الوزراء بقبول الأسباب الموجبة للتعديل على نظام صندوق التقاعد، التي اقترحها مجلس نقابة المهندسين، ليتم تحويلها لديوان التشريع والرأي لإقرارها.

ونوه الى أنه لا صحة لما يتم تداوله حول إفلاس صندوق التقاعد في نقابة المهندسين، مؤكدا أن موجودات الصندوق نحو 280 مليون دينار، غالبيتها عقارات وأسهم وشركات.

وأضاف الى أن موجودات صندوق التقاعد حق عام لجميع منتسبي الصندوق من المتقاعدين أو العاملين، ولا يمكن لمجلس النقابة التصرف بها وتسييلها ماليا.

ولفت الى أن التعديلات الجديدة ربطت الالتزام بصندوق التقاعد بممارسة مهنة الهندسة، موضحا أن المهندسين العاطلين عن العمل أو الممارسين لمهن غير الهندسة، لن يتم إلزامهم بالاشتراك في صندوق التقاعد.