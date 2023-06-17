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قسم السينما في “شومان” ينظم فعالية “ماراثون السينما” السبت المقبل

17 يونيو 2023
قسم السينما في “شومان” ينظم فعالية “ماراثون السينما” السبت المقبل

وطنا اليوم – ينظم قسم السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان اليوم السبت فعالية “ماراثون السينما”، وذلك في تمام الساعة 11 صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء في مبنى المؤسسة بجبل عمان.
وقال مستشار قسم السينما في المؤسسة عدنان مدانات، إنه سعياً للتنويع في الأنشطة السينمائية، يقيم قسم السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان فعالية “ماراثون السينما” وهي فكرة قائمة على مشاهدة عدد من الافلام تجمعها ثيمة معينة في عرض متواصل. واختارت لجنة السينما عرض ثلاثة من افلام المخرج الأميركي ويس اندرسون، وهي فيلم “راشمور” وفيلم “مملكة بزوغ القمر” وفيلم “فندق بودابست الكبير” ويتبع العرض مسابقة سينمائية ممتعة. وأضاف أن الفكرة تشجع محبي السينما على العودة الى القاعات للمشاهدة الجماعية و الانغماس في جو سينمائي يمكن المشاركين من خلاله التعرف على نوع مختلف من السينما كذلك التعرف عن قرب على اسلوب المخرج الفريد.
وبين أن الأفلام ستعرض بلغتها الأصلية لكن جميعها مترجمة الى اللغة العربية.
والجدير بالذكر أن “شومان” ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، وهي مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.
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