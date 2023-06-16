العاصمة الكازاخستانية تستضيف الاجتماع الدولي العشرين رفيع المستوى بشأن سوريا

وطنا اليوم:تستضيف العاصمة أستانا الاجتماع الدولي العشرين رفيع المستوى بشأن سوريا في الفترة من 20 إلى 21 يونيو 2022 ، ستستضيف أستانا الاجتماع الدولي العشرين رفيع المستوى بشأن سوريا

ويشارك في المحادثات وفود من الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران وممثلو الحكومة السورية والمعارضة السورية. ومن المتوقع أن يصل ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

وستتضمن الأجندة تغيير الأوضاع الإقليمية حول سوريا ، وجهود التسوية الشاملة في سوريا والوضع «على الأرض» ، وقضايا مكافحة الإرهاب ، وإجراءات بناء الثقة ، لا سيما الإفراج عن الرهائن والبحث عن المفقودين ، والوضع الإنساني في سوريا. سوريا ،

وحشد جهود المجتمع الدولي من أجل تعزيز تعافي سوريا بعد الصراع ، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

من المتوقع أن تعقد في اليوم الأول مشاورات رباعية لنواب وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا وتركيا لبحث سير العمل في مسودة خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا ، وكذلك الثنائية والثلاثية. مشاورات الدول المشاركة في عملية أستانا.

ومن المقرر في اليوم الثاني مواصلة المشاورات وعقد جلسة عامة ومؤتمر صحفي.

وبالإضافة إلى ذلك ، وكجزء من المفاوضات ، من المقرر عقد اجتماع منتظم للفريق العامل المعني بالأشخاص المحتجزين قسرا / الرهائن ، ونقل جثث الموتى والبحث عن المفقودين بمشاركة ممثلي البلدان الضامنة ، الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.