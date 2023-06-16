ضاقت عليهم الأرضُ بما رحبت.. كارثة غرق المئات من المصريين والسوريين والفلسطينيين تنكأ الأحزان

وطنا اليوم:نكأت حادثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية التي انطلقت من “طبرق” الليبية، وغرقت قرب السواحل اليونانية الأحزان والجراح العربية، حيث كان على متن القارب المئات من المصريين والسوريين والفلسطينيين، فضلا عن جنسيات أخرى.

البحث لا يزال مستمرا عن باقي المفقودين الذين يقدرهم البعض بالمئات.

وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة قدرت أن القارب كان على متنه أكثر من 700 شخص، من بينهم أطفال.

فرق الإنقاذ أنقذت حوالي 100 راكب من بينهم مصريون وسوريون وفلسطينيون وباكستانيون ونقلت شبكة “بي بي سي” البريطانية، عن طبيب يوناني قوله إن أحد الناجين على متن القارب الذي غرق، الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2023، أخبره بوجود 100 طفل، بينما أخبر آخر بوجود 50 طفلاً، مضيفاً: “لا أعلم الحقيقة، لكن العدد كبير”.

هل ضاقت أوروبا باللاجئين؟

الحادثة الأليمة أثارت أسئلة عديدة، منها: من المسؤول عن استمرار تلك الكوارث؟ وهل ضاقت أوروبا ذرعا باللاجئين؟

الأنظمة العربية

سهام عديدة طالت الأنظمة العربية، حيث قال أحد النشطاء: إن دم كل واحد في هؤلاء الضحايا خاطر بحياته من أجل لقمة العيش، مؤكدا أن دم الضحايا في رقبة كل الأنظمة العربية الحاكمة.

وذكّر آخر بقول الله تعالى: “وتحسبونه هيّنا و هو عند الله عظيم”.

خفر السواحل

في ذات السياق ذهب بعض المعلقين إلى أن 99.99% خفر السواحل يكون هو السبب الرئيسي في غرق مراكب الهجرة غير الشرعية.

تعاطف

تعليقات النشطاء انطوت على تعاطف كبير مع الضحايا الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت.

اليونان تعلن الحداد

من جهتها أعلنت السلطات اليونانية الحداد 3 أيام حزنا على الضحايا