شكاوى من ازدياد حالات هروب العاملات من المنازل

وطنا اليوم:تؤرق ظاهرة هروب عاملات المنازل أرباب البيوت، مع تزايدها، وخسائرها المالية على أرباب البيوت.

واشتكى أرباب وربات بيوت من هروب العاملات من منازلهم، سيما من الجنسية “الأثيوبية”.

وقال نائب نقيب مكاتب استقدام العاملات طارق النوتي، إن مكاتب الاستقدام تكفل العاملة لمدة 90 يوما من تاريخ من وصولها، و30 يوما في حال الانتقال من مكان الى آخر داخل الأردن.

وانتقد النوتي عدم تطبيق بعض المواد في نظام العاملين في المنازل رقم 63 لعام 2020، والتي تقضي بتعويض أرباب المنازل عن خسائرهم المالية في حال هروب العاملات من المنازل من قبل شركات التأمين.

وأضاف: “تصلنا معلومات، عن شبكات واشخاص ومكاتب غير مرخصة، تسهل عملية هروب العاملات، ومن ثم اعادة استخدامهن بطرق غير قانونية”.

وطالب بتغليظ العقوبة على كل من يُشغل ويستخدم العاملات الهاربات بطرق غير قانونية