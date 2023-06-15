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للمرة الرابعة: المغرب يرجيء اجتماع منتدى النقب

15 يونيو 2023
للمرة الرابعة: المغرب يرجيء اجتماع منتدى النقب

وطنا اليوم:للمرة الرابعة، قرر المغرب تاجيل اجتماع “منتدى النقب”الذي يضم وزراء خارجية دول “اتفاقيات أبراهام”، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والإمارات والبحرين والمغرب.
وكان من المقرر عقد الاجتماع في المغرب بعد عشرة أيام، وجرى تأجيله إلى موعد لاحق في تموز/يوليو المقبل، حسبما نقل موقع “واللا” الإلكتروني اليوم، الخميس، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.
وكشفت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم، عن سبب تأجيل منتدى النقب والذي وكان من المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري .
وقالت قناة كان العبرية: “منتدى النقب الذي كان مقررًا عقده في نهاية يونيو، أُجِّل مرة أخرى”.
وحسب مصادر مطلعة، كان مقررًا عقد المؤتمر في المغرب، ولكن نظرًا لقرب عيد الأضحى مع موعده، تقرر تأجيله إلى شهر يوليو.
وأضافت المصادر: “لم يتم بعد تحديد موعد نهائي للاجتماع الذي سيضم وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والمغرب والإمارات والبحرين ومصر”


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