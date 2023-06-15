نمو الاقتصاد الكازاخستاني في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023

وطنا اليوم:أستانا – نما اقتصاد كازاخستان بنسبة 4.5٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ، حسبما أفاد وزير الاقتصاد الوطني ، أليبيك كوانتيروف ، في الاجتماع الحكومي ، مستعرضًا نتائج التنمية في البلاد ونتائج الميزانية ،

ونما القطاع الحقيقي بنسبة 3.6٪ ، في حين زاد قطاع الخدمات بنسبة 4.5٪ ، بحسب كوانتيروف. أظهرت جميع الصناعات الهامة ديناميكيات إيجابية ، حيث سجل البناء زيادة بنسبة 12.1٪ ، والتجارة – بنسبة 10.2٪ ، والمعلومات والاتصالات – بنسبة 9.1٪.

وبلغ معدل نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة 17.2٪. وزاد تدفقهم في النقل والتخزين بنسبة 56٪ ، والزراعة بنسبة 31٪ ، والصناعة بنسبة 15.7٪ ، والمعاملات العقارية بنسبة 3٪.

وفقًا للنتائج الأولية ، ارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 11.1٪ إلى 44.4 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل. وبلغت الصادرات 25.5 مليار دولار ، ونمت في السلع المصنعة بنسبة 7.5٪ لتصل إلى 8 مليارات دولار بشكل شامل.

وبلغت قيمة الواردات السلعية 18.9 مليار دولار. بشكل عام ، بلغ إجمالي الميزان التجاري الإيجابي للبلاد 6.6 مليار دولار.

خلال نفس الفترة ، تلقت ميزانية الدولة أكثر من 8 تريليونات تنغي (17.8 مليار دولار) من الدخل ، حسب ما ذكره نائب رئيس الوزراء ووزير المالية يورولان زاماباييف. كانت الخطة مُبالغ فيها بنسبة 103٪.

وقال رئيس الوزراء عليخان سمايلوف إن الصناعات التحويلية كانت المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي ، مشيرًا إلى زيادة بنسبة 32٪ في الهندسة الميكانيكية ، و 41٪ في صناعة السيارات ، و 31٪ في الصناعة الخفيفة.

ونما قطاع الزراعة بنسبة 3.5٪ ، في حين زاد إنتاج المنتجات المعدنية الجاهزة بنسبة 11٪ ، والمنتجات البلاستيكية بنسبة 7.7٪ ، والمواد الغذائية بنسبة 6.5٪ ، والمنتجات المعدنية بنسبة 4.1٪.

وقال سمايلوف إن المؤسسات المالية الدولية خفضت توقعاتها للنمو العالمي إلى شقين ، مؤكدا الحاجة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان زيادة معدلات النمو الاقتصادي على الرغم من العوامل الخارجية.

وشدد على أنه “علينا التركيز على التطوير النوعي للصناعات الأساسية واتخاذ إجراءات فعالة لتحسين رفاهية المواطنين من خلال زيادة دخل العمل وخلق فرص عمل جيدة”.