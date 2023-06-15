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الحنيفات : نسعى للاكتفاء الذاتي من التفاح والكاكا

15 يونيو 2023
الحنيفات : نسعى للاكتفاء الذاتي من التفاح والكاكا

وطنا اليوم:أكّد وزير الزراعة خالد الحنيفات الخميس، التزام الوزارة من خلال الرزنامة الزراعية والدراسة الدائمة للسوق والمحاصيل على حماية محصول التفاح والكاكا والعمل بشكل تدريجي من خلال خطط التبريد والتخزين والتشميع والتشجيع على التوسع في هذه الزراعات.
وأشار حنيفات خلال لقائه عددا من جمعيات التفاح والكاكا والمزارعين من مختلف أنحاء المملكة، إلى تحدث الدراسات في الوزارة بما يضمن تعديل تواريخ فتح الاستيراد بما يتناسب والكميات المنتجة.
رئيس جمعية مزارعي التفاح في الشوبك عيسى الطراونة، ثمن تعاون الوزارة والوزير ودعم وحماية محصول التفاح والتأكيد من قبل الوزير على مواعيد فتح وإغلاق الاستيراد بما يضمن تسويق المنتج المحلي من التفاح.
وأشار المزارع فضل الدبيس رئيس جمعية التفاحيات والكاكا إلى تعاون الوزارة وحالة النهضه التي يشهدها القطاع حاليا وثمن متابعة الوزير لكافة القطاعات بشكل مباشر وضمن عمل مؤسسي وخطة واضحه يلمس القطاع نتائجها وثمن الحماية التي أطلقها الوزير لمحصول الكاكا والذي سيساعد المزارعين على التوسع بهذه الزراعة


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