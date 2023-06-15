افتتاح تلفريك عجلون رسمياً أمام الجمهور الجمعة

وطنا اليوم:أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة المناطق التنموية خلف الهميسات، عن افتتاح تلفريك عجلون أمام المواطنين غداً الجمعة.

ويبلغ طول التلفريك 2.5 كيلومتر, حيث تبدأ المحطة الأولى من القطعة المخصصة للشركة ضمن أراضي منطقة عجلون التنمویة، فیما ستكون المحطة الثانیة للخروج بالقرب من قلعة عجلون.

وبين الهميسات، أن المشروع يشغل قرابة 40 عربة والعدد قابل للزيادة حتى 60 عربة، وكل عربة سعتها 8 ركاب.

وبدأ العمل بتنفيذ مشروع “تلفريك” عجلون في نهاية شهر أيار/ مايو 2020، حيث يمتد خط سير الـ “تلفريك” بطول 2.5 كيلو متر هوائيا؛ “تبدأ محطته الأولى في القطعة المخصصة للشركة ضمن أراضي منطقة الصوان التنموية في عجلون، فيما ستكون المحطة الثانية بالقرب من قلعة عجلون، حيث يشتمل المشروع على 40 عربة قابلة للزيادة، بسعة 8 أشخاص للعربة الواحدة”، وفق تصريحات سابقة للمجموعة