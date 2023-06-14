متضررون اردنيون يطالبون الحكومة الليبية بـ 150 مليون دينار وحكومة الخصاونة لا تحرك ساكنا

وطنا اليوم- وصلت لموقع وطنا اليوم رسالة تتضمن مأساة مستثمرين أردنيين تعرضوا لخسائر فادحة نتيجة عدم دفع مستحقات لهم على الحكومة الليبية إذ بدأت مأساتهم مع بداية الربيع العربي واستقبلوا الاف الليبيين الذين قدموا للعلاج بسبب الاحداث في ليبيا وقد تعهدت الحكومات الليبية المتعاقبة بتسديد المبالغ، ولكن المتضررين لديهم رواية يحملون فيها الحكومة مسؤولية التقصير في أداء واجبها تجاه أبنائها الذين تعرضوا لخسائر متراكمة سببت لهم ضغوط وخسائر لا قبل لهم بها وتاليا نص الراسلة التي صلت الى هيئة التحرير …..المتضرر \ مجموعة من أصحاب المطالبات المالية من الحكومة الليبية

الملبغ المطلوب ما يقارب (150) مليون دينار

الاكثر تضرراً لهم ٧٠ مليون

(المرحلة الاولى)

بدأت قصة مأساتنا وتضررنا منذ عام ٢٠١١ حيث توافد الى المملكة الالاف من المواطنين الليبين بقصد العلاج واقاموا في فنادق وشقق سكنية وشقق مفروشة عائده لنا

وعلى اثر ذلك ترتب مبالغ مالية على الحكومة الليبية

وتم تدقيق هذه الفواتير عن طريق شركتان تدقيق معتمدات رسمياً وهما الشركة الانجليزية PWC في المملكة وشركة عارف الحسن الاردنية

حيث تم الاتفاق على المبالغ وان يتم الدفع

وبسبب عدم دفع المستحقات تضرر الكثير من اصحاب المطالبات

فمنهم من تعرض لجلطات والاصابات الدماغية ومنهم توفاه الله

ومنهم لا زال يقف على ابواب السفارة الليبية

ومنهم من هو مطلوب قضائياً ومنهم داخل السجون ومنهم من باع ارزاقه بابخس الاثمان

(المرحلة الثانيه)

بدأت ايضاً فترة استقبال اخرى للمواطنين الليبين من ٢٠١٥ الى ٢٠٢٠ على نفس الوتيرة السابقة سكن من دون دفع تكاليف

وخلال السنوات السابقة تمت وعود كثيره من عدة جهات انه سيتم دفع المبالغ المستحقة لاصحابها وان يتم الضغط على الحكومة الليبية وممثلها السفير الليبي

حيث قام السيد فايز السراح رئيس الحكومة الليبية الاسبق وكذلك السيد عبد الحميد دبيبه رئيس الحكومة الليبيه الحالي والسادة وزراء الصحه الليبيه المتعاقبين ووزراء الماليه بوعود كثيره بدفع المستحقات الا ان الوعود ذهبت ادراج الرياح

وقام السفير الليبي السابق محمد البرغثي والسفير الحالي عبد الباسط البدري بوعد الدفع وللاسف لم يتم الالتزام بتلك الوعود

على الرغم من المعلومات الاكيده لدينا بان ( الحكومة الليبيه) قد قامت بدفع كافة المستحقات المترتبه عليها في دول عديدة وتم اغلاق الملفات في تلك الدول

مع ان الحكومه الليبيه قامت بدفع دفعات عديدة لبعض القطاعات (الطبية) في الاردن بسبب حاجتهم المستمره للقطاع الطبي ولان ليس لديهم حاجه الان بقطاع التسكين ولم يعد لديهم حاجه بهم فقد سكنوا ورحلوا وتم تجاهل هذا الدين وعدم الاكتراث باصحاب الديون

لقد طرقنا الابواب لتحصيل حقوقنا ولا زلنا ننتظر اذن صاغية لانصافنا واعادة الحقوق المالية لنا

مفوضين اللجنة

الاستاذ كمال خريسات > هاتف رقم : 0777181800

الدكتور ماهر الصقرات > هاتف رقم : 0775200005

السيد جمال الاغا > هاتف رقم : 0799541614

السيد علاء مشعل > هاتف رقم : 0795634841