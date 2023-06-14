النوايسة: الرقابة على الحكومات كانت من المحرمات سابقا

وطنا اليوم:قال المدير التنفيذي لمركز الحياة راصد عمرو النوايسة إن الرقابة على السلطتين التنفيذية والتشريعات في الأردن من جهات خاصة كانت من المحرمات في سنوات سابقة.

وأوضح ، أن تقارير الرقابة على الحكومة ومجلس النواب باتت مؤثرة، ويتم التعاطي مع أرقامها إعلاميا واجتماعيا.

وبيّنَ أن الهدف من تقارير الرقابة على أداء الحكومة ومجلس النواب، ليس نشر السلبيات، بل وضع خارطة طريق للحكومة والنواب.

ولفت إلى أن نتائج التقارير، تضع اليد على مكامن الخلل والتقصير، كما أنها تُسهل على مجلس النواب متابعة ومراقبة أداء الحكومة.

وأشار إلى أن بعض النواب، يتابعون التقارير، والاستفادة منها في عملية الرقابة، ويقدمون على إثرها أسئلة للحكومة.

وتابع: “كل تقرير يصدر عن مركز راصد، يتم إرساله إلى كافة النواب، للاطلاع عليه، والاستفادة منه”.