مقارنة الامكانات مع الانجازات

د. عادل يعقوب الشمايله

تجاوز عمر الدولة الاردنية عمر دولة الامويين بثلاثة عشر عاما.

حَكَمَ الدولة الاموية اربعة عشر خليفة ابتداءاً من معاوية بن ابي سفيان.

أما الاردن فحكمها ويحكمها خلال هذه الفترة اربعة حكام.

السؤال هل يعود ذلك العدد (١٤) لقصر معدل الاعمار أم لعدم الاستقرار السياسي؟

افترشت مساحة الدولة الاموية الجغرافيا من الصين وحتى جنوب فرنسا.

يقدر عدد سكان الدولة الاموية ب ٣٤ مليون. أي ثلاث اضعاف عدد سكان الاردن حاليا البالغ ١١ مليون.

يقدر عدد سكان الخلافة العباسية ب ٥٠ مليون.

اما عدد سكان الخلافة العثمانية فقد بلغ ٢٢ مليون نسمه.

عمر الدولة الاردنية حتى الان يعادل سدس عمر دولة العباسيين ، وتجاوز خُمس عمر الدولة العثمانية.

١-انجازات الدولة الاردنية:

يبلغ اطوال الطرق في الاردن ٩٠١١ كم.

يبلغ عدد المدارس في الاردن ٧٣١٥ مدرسة

عدد الجامعات العامة والخاصة ٢٩ عدا عن كليات المجتمع.

تبلغ نسبة الامية ٤،٩٪؜

عدد المستشفيات ١٢١ مستشفى منها ٧١ مستشفى خاص.

معدل الاعمار 74.3 سنه

انجازات الدولة الاموية:

-الفتوحات

-تعريب الدواوين الحكومية والعملة

-بناء المسجد الاموي ومسجد قبة الصخرة والمسجد الاقصى في القدس

-بناء قصور اللهو والصيد في بادية الاردن

انجازات الدولة العثمانية:

عدد المدارس الابتدائية الحكومية والتبشيرية التي اقامتها الدولة العثمانية في الاردن حتى عام ١٩١٨ (٣٩ ) مدرسه. بدأ انشاء المدارس اعتبارا من ١٩٠٠ .

عدد المدارس الاعدادية والثانوية: صفر

عدد المستشفيات الحكومية: صفر

اطوال الطرق المعبدة : صفر

عدد الجامعات: صفر

استخدام اللغة العربية في الدوائر الحكومية: صفر

عدد القنوات والسدود : صفر

التجنيد: ٧٠ ٪؜ من الشباب.

نسبة من يعود منهم احياء: ٤٠٪؜

لذلك كان عدد سكان الامبراطورية ٢٢ مليون فقط.

معدل الاعمار في اوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر كان في حدود ٣٠ عاما.

وبالقياس فإن معدل الاعمار في الامبراطورية العثمانية يكون مشابها او اقل.

انجازات الدولة العباسية: يحتاج تعدادها الى مجلد كامل.