ابوالراغب: تمت محاسبتي بعد رفع شعار “لن ندفع فواتير عهركم”

وطنا اليوم – دار جدال حاد بين عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، والمدير العام السابق لهيئة الإعلام، طارق أبو الراغب، حول التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية.

وعارض القضاة بشدة، عبر قناة رؤيا، تغليظ العقوبات في القانون بحجة وقف الإساءات في التعليقات عبر صفحات فيسبوك، مستنكرا محاسبة وسيلة الإعلام على التعليقات الموجودة في صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

من جهته، دعا أبو الراغب إلى تشديد العقوبات على أصحاب التعليقات السيئة وفرض غرامات كبير عليهم، ومحاسبة أصحاب الصفحات التي لا تحذف مثل هذه التعليقات.

وقال أبو الراغب إنه تمت محاسبته بعد رفعه شعار “لن ندفع فواتير عهركم” أمام مجلس النواب، قبل سنوات، مبينا أنه كان رفضا لتقاعد النواب.

وَشدد أبو الراغب على ضرورة إيجاد قانون يحمي حقوق الناس من بعض المسيئين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أبو الراغب أنه من حق الأردنيين انتقاد الحكومة بعيدا عن الشتم والذم والتحقير، والابتعاد عن المساس بحقوق الناس.ورأى أن تغليظ عقوبة الغرامة المالية على مرتكبي الجرائم الإلكترونية أفضل من التوقيف.

وأشار أبو الراغب إلى أن بعض رجالات الدولة يتخوفون من التوجه تقديم شكاوى والوقوف أمام القضاء.